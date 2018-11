Alessia Macari ancora lontana da Domenica In: la "vendetta" su Instagram

.

Grande Fratello Vip

È ancora sconosciuto il motivo per cuida ha dichiarato che oggi, 11 novembre, ci sarebbe stato il ritorno in trasmissione della vincitrice del primo, ma così non è stato. Al cruciverbone si è presentata ancora una volta la miss. E la bella italoamericana si è vendicata con una stories suLa valletta ha pubblicato unain compagnia del suo fidanzato e dei suoi cagnolini sul divano. Non inquadra mai il televisore, ma il suo tranquillo pomeriggio domenicale e in famiglia lo sta trascorrendo in compagna del programma rivale, uno a caso, Domenica Live.Un messaggio chiaro e tondo. In sottofondo c'è la sigla della trasmissione condotta dache la Macari conosce bene essendo diventata popolare grazie a programmi«Non so niente di quello che è accaduto – aveva spiegato a “Nuovo” – E non ho capito nulla. Posso però dirvi che sicuramente non è stata una mia scelta. Alla quinta non mi hanno nemmeno mandata in video. Davvero incredibile. Hanno detto che ero stata tagliata dalla scaletta. La settimana prima dell’ultima puntata mi avevano cambiato ruolo: non ero al tabellone ma accompagnavo i concorrenti in “Una canzone per Mara”».