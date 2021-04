Alessandro Tersigni ai Soliti Ignoti, il gesto choc dell'ignoto: «Ha spoilerato la soluzione». Amadeus reagisce così

Alessandro Tersigni ai Soliti Ignoti , il gesto dell'ignoto spiazza tutti: «Ha spoilerato la soluzione». Amadeus reagisce così. Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Alessandro Tersigni, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia la borsa da mare di spugna, già sold out. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Non è possibile...»

L'indagine di Alessandro Tersigni è iniziata bene. L'attore romano non commette nessun errore fino all'ignoto numero 5, quando accade l'incredibile. Si tratta di Pamela, 37 anni. Tersigni chiede l'indizio e la ragazza rivela: «È un genere che o piace o non piace». Ma un gesto dell'ignoto attira l'attenzione dei fan del programma. Pamela, infatti, mentre recita l'indizio abbassa lo sguardo e sembra leggere sulla mano. Quando poi Amadeus le chiede di aprire il passaporto, spunta un biglietto. «Si era scritta gli indizi come a scuola?», chiede divertito il conduttore. Ma a casa non sfugge un dettaglio. Gli "ignotisti" su Twitter commentano così: «Sul foglietto c'era scritto alleva lumache, ha spoilerato la risposta».

Ovviamente, Alessandro Terisgni non è riuscito a leggere il bigliettino da lontano. L'attore sbaglia, pensando che l'ignoto abbia una casa ad astronave e perdendo così 208mila euro. Alla fine, Tersigni conquista 42mila euro e accede alla fase finale. L'attore - che usa tutti gli aiuti - indovina il parente misterioso (il fratello dell'ignoto due) e devolve in beneficenza 16.800 euro. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA