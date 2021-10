Alessandro D'amico a Verissimo: «Mia mamma è morta prima del mio coming out. Per lei ho donato un rene a mia sorella»

Alessandro D'amico, ex tronista di Uomini e Donne, si racconta a Verissimo dopo la fine della sua avventura nel programma e racconta momenti molto intimi e dolorosi anche della sua vita. Alessandro ammette a Silvia Toffanin che il programma di Maria De Filippi, gli ha lasciato molto: «Mi ha dato quello che è il mio ex, ma porto con me tanti ricordi, tante connessioni con persone».

L'ex tronista racconta del rapporto con la mamma scomparsa dopo essersi ammalata nel 2010. Il suo coming out è avvenuto tardi, quindi spiega che a lei non ha mai confessato di essere gay: «Mia mamma era il mio scudo, il mio porto sicuro. Non le ho mai detto che ero gay, ma mi sarebbe piaciuto dirglielo avere un consiglio, ma poi parlando con i miei parenti ho capito che in fondo lei lo sapeva. Se fosse stata viva e lo avesse saputo sono sicuro che mi avrebbe detto "Quanto sei bello, vai avanti non pensare a niente"».

La perdita della mamma è stato un grande vuoto, che ha saputo colmare in parte con un gesto fatto alla sorella. A Silvia racconta: «Mia sorella da piccola ebbe un incidente con la moto e perse il rene. Negli anni la sua condizione di è aggravata così io ho scelto di darle il mio rene. In lei io vedo mia mamma, ho voluto fare qualcosa per lei e l'ho fatto in un secondo, senza pensarci troppo. Per me così si è chiuso un cerchio».

