Cattelan, in tv con l'ultima puntata di “Da vicino nessuno è normale”: da Arisa a Diletta Leotta. Tutti gli ospiti

Alessandro Cattelan torna lunedì 3 giugno su Rai 2 con “Da vicino nessuno è normale”. Tre gli appuntamenti in tutto: il 20 e il 27 maggio e stasera alle 21.20 per il people show.

Gli ospiti

Si parte con due esponenti amatissimi del panorama musicale italiano: Arisa, e Diodato. Sul palco anche Paola & Chiara. Poi Nicolò Zaniolo, che dopo un infortunio al piede non potrà partecipare agli imminenti europei. Il calciatore è tornato protagonista del gossip in queste settimane grazie al ritorno di fiamma con Sara Scaperrotta, al suo fianco per un paio d'anni fino al 2020, quando la relazione si era interrotta in concomitanza con la scoperta della gravidanza.

Ultima, la bellissima Diletta Leotta, prossima al matrimonio con Loris Karius.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 16:02

