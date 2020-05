Alessandro Cattelan, runner in stile Trainspotting: «Scegliete di correre» - Il testo integrale del monologo

di Ida Di Grazia

Per aprire la puntata didi martedì sera sera, Alessandro Cattelan ha preso in prestito le parole da Mark Renton di “Trainspotting”. Lo ha fatto nello stile del suo show, con un riadattamento del celebre e potentissimo monologo del film “Choose life (Scegliete la vita)”, trasposto nell’epoca del Coronavirus.Una felpa, immagini della città sullo sfondo, Ale (Credits Juli Hering) è un runner con tanto di mascherina. «Oggi è il secondo giorno della fase 2 e dopo due mesi chiusi in casa siamo finalmente più liberi di scegliere – esordisce Alessandro Cattelan nella quinta puntata di». Ed ecco un elenco di cose da scegliere. Fino alla conclusione, la scelta del “nemico”.Oggi è il secondo giorno della fase 2 e dopo due mesi chiusi in casa siamo finalmente più liberi di scegliere.Cos’ho scelto per prima cosa?Io ho scelto di correre.E voi, cosa scegliete?Scegliete di correre.Scegliete di correre a due metri di distanza.Scegliete un parco poco affollato in un orario poco affollato e un percorso poco affollato.Scegliete una tuta abbastanza larga per non far vedere agli altri quanto siete ingrassati nella fase 1.Scegliete la buona salute, il colesterolo basso, la mascherina FFP2.Scegliete di essere responsabile.Scegliete l’ossigeno nel sangue e la mancanza di tosse.Scegliete il vostro nuovo numero preferito: 36 e 5.Scegliete di convincervi che state benissimo coi capelli lunghi.Scegliete chi può stare coi vostri figli.Scegliete i nonni! Hanno bisogno di svago e nulla li ricarica più dei nipotini. Ma i nonni sono over 60 e fumano più di Zeman.Allora scegliete la babysitter. È giovane e forte. Ma viene a lavoro coi mezzi. Chissà quante gente incontra.Scegliete chi deve stare coi vostri figli.Scegliete un cartone animato da fargli vedere che duri 29 giorni consecutivi.Scegliete il distanziamento sociale.Scegliete di salire su un autobus vuoto dove paghereste oggi per essere ancora spinti, palpeggiati, borseggiati.Scegliete di tossire quando gli altri sono girati, per poi dare la colpa a chi vi sta a fianco.Scegliete di non farvi massaggiare mai più.Scegliete un lavoro.Scegliete chi incontrare.Scegliete un affetto stabile.Scegliete una persona speciale.Scegliete il nome da dire ai posti blocco.Scegliete di portarvi i pranzi precotti nei contenitori di plastica.Scegliete di lasciare gli spinaci tra i denti. Tanto non li vedrà mai nessuno.Scegliete di provarci con tutte, perché con le mascherine sembrano sempre bellissime. Poi si vedrà.Scegliete una marca preferita di gel per le mani per parlarne per ore con i colleghi.Scegliete chi vi manca e rischiate di ammalarvici insieme.Scegliete la vita, scegliete le code, scegliete il caldo, scegliete la paura, scegliete le stanchezze, scegliete il rancore, scegliete la fatica infinita e insostenibile che vi piove addosso.Ma perché dovrei fare una cosa così?Perché passare di colpo da non poter scegliere niente a dover scegliere tutto?Nella Fase 2 io ho scelto di non scegliere.Io ho scelto qualcos’altroLe ragioni? Non ci sono ragioni…Chi ha bisogno di fare scelte quando puoi avere un nemico?Scegli un nemico.Già adesso ce l’ho in mente, non vedo l’ora.L’Europa, il Governo, il 5G……chi non porta la mascherina, chi porta la mascherina ma è quella sbagliata……chi esce e sparge il virus, chi resta a casa e distrugge l’economia… …i cinesi, gli svedesi, i tedeschi con la curva che sale……Trump……il TGR Leonardo……la maggioranza, l’opposizione……l’immunità di gregge……i virologi……gli immunologi……gli epidemiologi…il pipistrello, quel c**zo di pangolino……il tuo vicinoE tutti quanti odierai, tirando avanti, lontano dai guai, fino a quando non morirai.