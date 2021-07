Alessandro Cattelan "scappa" da Maria De Filippi? Il suo "Da Grande" pronto a lasciare il sabato sera. Nonostante l'annuncio della partenza il 18 settembre durante i palinsesti Rai, si susseguono rumors di un possibile slittamento.

Dopo dieci anni di Sky Alessandro Cattelan - l'addio ufficiale durante l'ultima edizione di X Factor - debutterà a settembre in Rai con un programma tutto suo "Da Grande". Due serate evento in cui interagirà con alcuni dei volti più noti della tv e non solo, guiderà dialoghi "inaspettati" e farà incontri "sorprendenti" per raccontare gli ospiti, dialogare e riflettere sull'attualità.

Le date indicate durante l'annuncio dei palinsesti Rai sarebbero il 18 e il 25 settembre. Il condizionale però è d'obblligo, perchè secondo Davide Maggio, "Da Grande" potrebbe slittare "a causa" di Maria De Filippi. Il 18 settembre infatti tornera su canale 5, "Tu si que vales", uno dei cavalli di battaglia di Mediaset che ha incollato al teleschermo in occasione della finale oltre 6 milioni di telespettatori, con più del 33% di share.

Se il sabato sera dunque sembra saltato, i giorni possibili potrebbero essere: la domenica contro la nuova edizione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi o il giovedì sera quando si potrebbe scontrare con il nuovo programma di Ilary Blasi "Star in Star".

