Alessadro Borghi 'fa impazzire' Cattelan interpretando l'intelligenza artificiale dei cellulari - Guarda il video

Ascolti Tv di martedì 23 ottobre

L'attore, uno dei più amati del nuovo cinema italiano, è stato ospite della penultima puntata di Epcc (E Poi C'è Cattelan) a teatro.è reduce dalla toccante interpretazione di Stefano Cucchi nel film 'Sulla mia pelle', presentato all'ultima edizione del festival del cinema di Venezia. Questa volta l'attore si è cimentato, per Epcc, in un ruolo decisamente più leggero. È stato infatti protagonista, insieme a Cattelan, di una puntata di 'Brown Mirror' (una versione rivisitata della fortunata serie britannica 'Black Mirror').Nel surrealel'attore romano, vincitore del Nastro d'Argento e più volte nominato ai David di Donatello, fa letteralmente impazzire Alessandro Cattelan. Borghi interpreta infatti un qualcosa di inquietante, ma che ci tocca da molto vicino: l'intelligenza artificiale dei device.I nostri comportamenti sulla rete lasciano tracce che vengono utilizzate dai software predittivi per indirizzarci verso ciò che ci piace. Ambientato in un prossimo, inquietante, futuro, Borghi è una sorta di grillo parlante del web che perseguiterà Alessandro Cattelan, proprio come le pubblicità ci inseguono in rete. Finché la situazione non si farà insostenibile...