Alessandro Borghese torna con le nuove puntate: «La mia sfida tra ristoranti, in attesa di tornare tutti a tavola»

MILANO - «Non smetto mai di cucinare, ma di questi tempi c’è già troppa gente che illustra ricette casalinghe sui social. Io ve lo risparmio». Verità e vezzo si inseguono nelle parole di Alessandro Borghese, che è sì chef, e molto bravo, ma è anche showman televisivo. Pronto a tornare su SkyUno, da domani ogni giovedì per dieci puntate in prima serata, con la sesta edizione (produzione Banijay Italia) di “4 Ristoranti”

Programma di culto, formula invariabile?

«Sì, è uno show di poche e semplici regole. Quattro ristoratori si sfidano sui fronti di menù, servizio, location. Tra loro cercano di stuzzicarsi. Poi, però, vince la lealtà professionale. Certo che la cucina ha molti imprevisti: non esiste il piano perfetto per vincere. E poi ci sono anche io a giudicare. Viaggeremo da Venezia al Gargano, alla Toscana».

La realtà che va in tv è così diversa da quella che viviamo ora.

«Difatti queste puntate le registrammo a fine estate, l’ultima fu a Venezia, anche se sarà la prima ad andare in onda, poco prima dell’allagamento».

Come sfrutta questo tempo a casa?

«Armato di pazienza, serenità ma anche di sguardo al dopo. Sono circondato da donne: moglie, due figlie e suocera. La vita casalinga mi ha fatto rallentare, finalmente mi sveglio tardi, faccio i compiti con le bimbe e mi diverto ai fornelli con mia suocera. Ogni tanto telefono ai colleghi, come il mio amico Davide Oldani. Si ipotizza il futuro».

Appunto, il futuro?

«Un mondo da reinventare: meno tavoli, mascherine al lavoro. In ristorante, a “Il lusso della semplicità” qui a Milano, ho 64 dipendenti. Ma sono ottimista e confido in un finale 2020 migliore».

Dunque, niente social per lei?

«Calma, ho detto che non posto ricette da casa. Ma sui social @alekitchensound Facebook e Instagram posto, dalla mia videoenciclopedia di “Kitchen Sound”, tre ricette ogni giorno». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 08:38

