Alessandro Borghese e i suoi 4 Ristoranti tra il lago di Garda e Verona

Una valle meravigliosa, tra il lago di Garda e la zona di Verona, tra colline verdissime, vigneti e ulivi. È la Valpolicella la nuova destinazione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti nell'appuntamento di domani - 2 gennaio alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - dello show, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

Borghese compie un viaggio in una zona capace di mixare territorio e arte, con una cucina che unisce il meglio di questi due elementi. Per lui, l'obiettivo di cercare ristoranti ospitati nelle dimore storiche, in grado di celebrare i piatti del territorio - come il bollito con la pearà, la pastisada di caval, la pasta e fagioli, il risotto con l'Amarone - ma anche di raccontare grazie ai loro menù la storia del casale o della villa che li ospita: quale sarà il miglior ristorante in una dimora storica della Valpolicella?

Quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare - con un punteggio da 0 a 10 - location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e una quinta categoria, la Special, che questa settimana avrà come protagonista il secondo principe della tradizione culinaria della Valpolicella: il brasato all'amarone, solitamente servito durante i pranzi della domenica e durante le feste, un piatto di tradizione povera che viene però nobilitato dall'uso dell'amarone, il vino più celebre della zona, che con il suo sapore amaro e le sue note fruttate arricchisce la carne donandole un sapore unico. In questo episodio, a sfidarsi ci saranno: Marcantonio con Ristorante Le Cedrare, Martina con Ristorante Enoteca Bacco d'Oro, Judy con Groto De Corgnan e Michele con Posta Vecia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 20:42

