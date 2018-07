Alessandro Borghese sbarca nella Penisola Sorrentina alla scoperta del miglior ristorante

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La terza puntata dila produzione originale Sky prodotta da DRYMEDIA – in onda– tocca una delle mete estive per eccellenza: la Penisola Sorrentina.In una delle principali mete turistiche della Campania – tra il profumo di limoni e la brezza di mare – chef Alessandro Borghese andrà alla scoperta del miglior ristorante di cucina di terra e di mare. A darsi battaglia per l’ambito titolo di miglior ristorante della zona:Quattro ristoratori di una stessa zona si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio econto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese della cucina del ristorante. Nel corso della cena si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Inoltre, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.Alessandro Borghese 4 Ristoranti farà poi tappa a Padova, sulle coste della Sardegna e nel Parco del Pollino.TERZA PUNTATA – LA PENISOLA SORRENTINAIL VERRICELLO (META DI SORRENTO)Claudia è la titolare e la responsabile di sala del ristorante, che ha aperto insieme a suo marito Giancarlo, chef di cucina professionista e sognatore. “Ho sposato Giancarlo e ho sposato il suo sogno…e ora la nostra sala la vediamo come il salotto di casa”. Per Claudia il locale può essere definito una “taverna di mare”, che lavora esclusivamente con il pescato del giorno. Qui infatti si degustano piatti semplici, ma eseguiti con grande maestria. Per Claudia è poi impossibile non servire un primo piatto con il pomodorino locale, o comunque pietanze che non tengano conto dell’olio, del limone o della treccia: prodotti, questi, sorrentini e spettacolari. Il ristorante si trova a pochi metri dal mare. Il ristorante dall’arredamento alla più piccola oggettistica rispecchia la personalità della titolare. Il verricello al tramonto è uno spettacolo, perché “il sole cade proprio davanti”.TRATTORIA EMILIA (SORRENTO)Emidia si occupa dell’amministrazione e della sala nella trattoria fondata dai bisnonni nel 1947. La cucina della trattoria è specializzata nella preparazione di piatti semplici e della tradizione, con porzioni abbondanti e saporite. Non mancano le portate di pesce classiche come gli spaghetti alle vongole, gli gnocchi alle vongole e la frittura di paranza e i frutti di mare serviti in grandi quantità. Il ristorante si trova a Marina Grande, un antico borgo abitato da sempre da pescatori e marinai e si tratta di una “palafitta” che poggia le travi direttamente sull’acqua. La vista di fronte è decisamente “da cartolina”: una splendida terrazza sul mare con una vista bellissima sul golfo di Napoli. La location è composta da una piccola sala interna e da una terrazza che affaccia direttamente sulla spiaggia con le barche ormeggiate.LA MARINELLA (SANT’AGNELLO)Mauro è il titolare e responsabile sala de La Marinella. Nato e cresciuto a Sant’Agnello, è orgoglioso di definirsi un “bagnino che si è fatto dal niente”. Grande attenzione viene rivolta agli elementi base dei piatti sorrentini: olio, pomodoro, pasta. Il ristorante si trova all’interno di uno stabilimento balneare arroccato sulla costa. All’interno della sala c’è una parete di roccia. Il locale si affaccia sul mare aperto. Particolare la mise en place, con runner incrociati al posto delle classiche tovaglie e bicchieri per l’acqua colorati. Per raggiungere la struttura ci sono due modi: con l’ascensore scendendo dalla piazza principale oppure a piedi percorrendo, sempre dalla piazzetta, un’antica stradina romana.OSTERIA TORRE FERANO (VICO EQUENSE)Camillo è il titolare e il cuoco dell’Osteria Torre Ferano. Lavora nella ristorazione da 28 anni e nel suo ristorante si occupa di tutto, dalla spesa alla cucina, dalla selezione alla gestione del personale. Insomma, proprio come ama definirsi lui, è: “l’oste tutto fare”. Il ristorante è aperto tutto l’anno, e, a detta di Camillo è un punto di riferimento per tutte le persone del posto e per quei turisti che cercano la buona cucina tipica sorrentina. Il pomodoro, principe della cucina sorrentina, viene usato in piatti sia freschi come l’insalata, che in sughi della tradizione, con cottura lenta e le braciole di carne, sia nei piatti di pesce. Il ristorante si trova a Torre Ferano, una piccola frazione di Vico Equense, in collina, con affaccio panoramico sul mare. Secondo Camillo “è un locale tipico della penisola”, “un’osteria semplice al 100%” e questo è il suo punto di forza. L’osteria si presenta come una torre in pietra risalente al ‘700. Le sale da pranzo principali sono due: una sala al coperto con 40 posti al piano terra e un’altra in terrazza, all’ultimo piano, con 50 posti al coperto e 20 esterni.