ha questo dono, e non lo perde mai: qualunque sia la piscina in cui nuota, è come se ci avesse nuotato da sempre. La metafora regge soprattutto perché – per presentare la nuova stagione di E poi c'è Cattelan – Sky sceglie proprio un bordo piscina, quello elegante dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano. Palcoscenico importante della città, che trasuda storie di attori, spettacoli, cultura. Da qui l'artista della leggerezza, al via da“Ho sempre sorriso sulla retorica del teatro, del fascino delle assi del palcoscenico – spiega lo showman dall'aria sempre giovane nonostante i suoi 38 anni - eppure devo dire che qualcosa di vero c'è. Questa energia l'ho sentita”. Ci scherza su, Cattelan, anche con uno sketch memorabile previsto per la prima puntata: nella parodia del cult movie “”, con un imprevedibileVedere per credere. Dunqueparte e sarà gran show, assicura Alessandro: fra gli ospiti è attesa la solita varia umanità intrisa di talento e celebrità,, da, a Guè Pequeno fino al ct della Nazionale di calcio. Nella prima puntata brillerà la stella di, supermodella londinese che – assicura Cattelan - “accompagnerò a mangiare il pollo arrosto da Giannasi, storico street food in città”. É la prima volta assoluta che l'avvenente modella e attrice appare nella tv italiana. Secondo ospite della prima puntata Tommaso Paradiso, leader dei The Giornalisti. Tra gli amici complici nella realizzazione di video e sketch, oltre al fido amico(che sarà autore di un divertente monologo sul caos che i figli nella portano nella vita di coppia) ci sonoTra gli ospiti musicali sono attesi. Quanto alla band fissa, lunga vita agli Street Clerks, house band del programma. Tra i temi affrontati nelle sei puntate ci saranno il. In un divertentissimo trailer-parodiaè il protagonista di un film dal titolo “”, ambientato in una realtà in cui il 93% della popolazione è omosessuale, e dunque il Nostro deve nascondere il suo orientamento etero. Quando viene scoperto, subisce atti di bullismo da parte di aggressive gang fan di Ambra.”La ricetta resta quella di preparare gli ospiti agli incontri – spiega Cattelan – Non noi facciamo agguati. Io ho bisogno che il mio ospite ci regali una performance, e dunque deve sapere la cornice in cui si muove”. Come accadrà con, atteso più avanti: “Gli abbiamo proposto un'entrata in scena particolare – rivela Cattelan -Era già ironica, ma lui ha alzato la posta, ci ha detto: e se entrassi sui pattini a rotelle? Detto, fatto”. La leggerezza resta la firma principe di EPCC: “Ci sono argomenti sui quali questo nostro Paese si arrabbia – conclude il conduttore – Io penso che riderci su possa contribuire a sdoganarli in modo più sano. Questa è sempre stata la mia filosofia di vita, e ho avuto la fortuna di incontrare autori con il mio stesso approccio. Io non sono una grande fucina di idee, sono loro che pensano a tutto. E ribadisco: ridere su una cosa non significa sottovalutarla, ed essere seri su quella stessa cosa non significa capirla. Questa massima mi è uscita così, visto che roba?”.