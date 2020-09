Verissimo, Alena Seredova da Silvia Toffanin: «Il parto? Non è andato benissimo. Continuavo a chiedere 'Dov'è mia figlia?'»

di Emiliana Costa

Su

le ultime novità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, l'ex modella ceca è stata ospite nel salotto die ha raccontato i suoi primi mesi da mamma-tris. Durante il lockdown, infatti, è arrivata la piccola Vivienne Charlotte, nata dall'amore con Alessandro Nasi.- racconta Alena Seredova -.La bimba ha avuto una spalla lussata. Fanno delle manovre incredibili, per tirarla fuori ci è voluta tanta forza. Poi, dopo il cesareo non te la danno subito.».Poi, Alena Seredova conclude parlando del compagno Alessandro: «. Il matrimonio? Non ne sento la necessità, non ne abbiamo parlato. Forse arriverà in futuro.».