Alberto Matano , il duro sfogo a Vita in Diretta : «Sono cose che non dovrebbero accadere...». Gelo in studio. Oggi, il conduttore del programma di Rai1 è tornato a parlare dell'emergenza sanitaria, in particolare degli scontri avvenuti a Napoli nel quartiere San Lorenzo.

L'inviata, in collegamento, racconta di una festa in un locale con duecento persone senza mascherina. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai vicini. Ma all'arrivo dei poliziotti, i partecipanti alla festa hanno reagito e otto agenti sono rimasti feriti. Alberto Matano stigmatizza con forza la situazione: «Sono veramente fatti che di questi tempi non dovrebbero accadere. Ma noi raccontiamo la realtà».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 21:27

