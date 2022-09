Alberto Matano saluta il mare della Calabria pronto per tornare a La Vita in Diretta: «Abbraccio il mese della ripresa»

L'estate di Alberto Matano è giunta al termine. Il conduttore è pronto a tornare sul piccolo schermo a partire da lunedì 5 settembre con la nuova edizione de La Vita in Diretta. Col cuore colmo di gioia, Matano lascia la casa giù in Calabria e ritorna nella caotica Roma per riprendere la solita routine.

Riparte La Vita in Diretta

La nuova edizione de La Vita in Diretta, la quarta condotta da Alberto Matano, riparte con il rinnovato format. Tra cronaca, inviati e spazio talk la trasmissione rientra nelle case del pubblico, ormai da anni tanto affezionato.

Si sa, quando comincia il mese di settembre è giunta l'ora di salutare la stagione estiva e di ritornare ai propri impegni lavorativi. E così è stato per Alberto Matano, che ritorna dopo un'estate trascorsa tra le spiagge dello stivale in compagnia della sua famiglia.

Il post su Instagram

Il conduttore ha pubblicato un post su Instagram in cui saluta il mare di Soverato Marina della sua amata Calabria. Una carrellata di selfie in cui mostra un sorriso sereno e tranquillo, reduce della bellissima estate appena trascorsa. Poi ha condiviso un video delle acque cristalline che per quest'anno ha dovuto salutare, in attesa della prossima stagione estiva.

A malincuore lascia la sua terra natia ma felice di riprendere a lavorare. Scrive come didascalia: «Saluto il mio mare e l'estate, piena, intensa, libera. Abbraccio il mese della ripresa con gratitudine e un pieno di buone energie». Poi si rivolge ai follower: «E voi? Siete carichi?», ricevendo così tanti commenti positivi e di incorragiamento da parte degli utenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 13:15

