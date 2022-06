Alberto Matano si sposa, Mara Venier conferma: «Celebrerò io le nozze, sono emozionata»

Mara Venier conferma il suo ruolo da officiante per il matrimonio di Alberto Matano. Il conduttore ha confermato che a brevissimo si sposerà con il suo storico compagno e ha anche aggiunto che lo farà grazie alla sua carissima amica e collega. La Venier e Matano sono da tempo molto legati e poter essere parte del rito è per Mara una grande emozione.

«Sono molto felice ed emozionata di essere stata scelta per celebrare quella che gli amici i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d'amore. Ma non voglio dilungarmi di più, non lo trovo rispettoso nei confronti di Alberto e Riccardo, una coppia meravigliosa ma anche riservata, autentica, bellissima, abbiamo iniziato a fare le prove generali del giorno più bello in provincia di Roma. Ma dettagli e i particolari in cronaca non sarò io a fornirli». Sono queste le parole della conduttrice veneziana. Mara ha poi postato una foto sulla sua pagina Instagram con la fascia da officiante aggiungendo nella didascalia: «Prove generali". Sotto, primo tra tutti i commenti, quello di Matano che le mette un bel cuore.

La cerimonia che secondo quanto anticipato da Chi si svolgerà a Labico l'11 giugno alle porte di Roma sarà vissuto nella massima riservatezza come è stato vissuto l'amore fino a questo momento. L'anno scorso il coming out e l'annuncio al pubblico: «Quando decideremo di sposarci, condivideremo la nostra gioia con tutti». Quanto invece all'idea di paternità, confidava: «È tardi per diventare genitori, si è fatta 'una certa' per i figli».

