Alberto Matano, il prof. Ciccozzi a Vita in Diretta: «Il virus è ancora molto contagioso, servono mascherine e distanza»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 20:00

Oggi, Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare Università Campus Bio-Medico di Roma è stato ospite in collegamento con il programma di Rai1 per commentare in tempo reale i dati sull'emergenza covid diramati dalla protezione civile.- spiega Ciccozzi -Non bisogna creare focolai. Ci dobbiamo organizzare, nel caso ci fosse una seconda ondata in autunno. Va rinforzata tantissimo la medicina di territorio. Il virus circola e finché circola dobbiamo stare attenti. Mascherine e distanze. Già hanno fatto tanto per noi, ma ancora non abbiamo vinto».Ciccozzi conclude commentando il lieve aumento delle terapie intensive: «È un virus che infetta molto e la persona debole va in terapia intensiva. Ci stiamo giocando tantissimo. Stiamo nella regola».