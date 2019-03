Alberto Angela e le sue "Meraviglie" che hanno fatto innamorare gli spettatori: «Un faro di cultura»

Alberto Angela

debutta su Rai1 e vince la prima serata di ieri.ha raccolto davanti al video oltre 4,5 milioni di telespettatori pari al 19,25% di share. Ma. È l'apprezzamento del pubblico a rendere onore ad Alberto Angela, testimoniato dai numerosi post apparsi sui social dove viene definito. Il suo viaggio nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei e nella sua città sommersa ha letteramente incantato gli spettatori.Alberto Angela ha raccolto con merito l'eredità del papà Piero, e sulle sue orme sta scrivendo una carriera elogiata ogni giorno di più dal suo pubblico. Un tripudio di arte, di capolavori e di meraviglie tanto che alcuni sostengono che «forse non ce lo meritiamo, ma nel dubbio teniamocelo stretto». Le immersioni nelle acque di Baia, un tuffo tra i resti della città imperiale romana nascosta nel blu del mare. «Alberto Angela dovrebbe essere patrimonio dell'Unesco, Meraviglie mi ricorda perché nonostante tutto sono fiera di essere italiana», scrivono ancora su Twitter.E c'è anche chi lo vorrebbe su una cattedra universitaria per trasmettere le sue conoscenze ai giovani: «Ma ci pensate ad un corso universitario tenuto da Alberto Angela? Dal modo in cui espone i concetti e appassiona gli ascoltatori, prenderemmo 30 e lode al primo appello senza neanche ripassare».