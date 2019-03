Alberto Angela, Meraviglie su Rai 1 fa oltre 4,5 milioni di telespettatori

Alberto Angela ha ripreso il suo viaggio tra le "Meraviglie" d'Italia ieri martedì 12 marzo su Rai1. Successo, nonostante la concomitanza di Juventus-Atletico Madrid, in prime time per la prima delle dodici tappe nei siti patrimonio dell'umanità Unesco o in attesa del riconoscimento.



Alberto Angela ha ottenuto il 19,25% di share risultando il secondo programma più visto della serata dopo "Il collegio". Il documentarista ha registrato un ottimo risultato anche per i numeri dei telespettatori: 4.513.000. Facendo un rapido confronto con lo scorso anno, però, c'è da regitrare una lieve flessione. I numeri nel 2018 dicevano infatti 23,84% di share e 5.662.000 di telespettatori. Ma, come detto, contro non c'era una sfida di Champions League come quella di ieri sera all'Allianz.



