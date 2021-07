Albano e Romina, imbarazzo sul palco «Non canta nessuno, Padre Pio si arrabbia»

Ha fatto sognare milioni di italiani per anni, ancora oggi è la coppia per antonomasia, seppur solo artistica ad oggi: Albano Carrisi e Romina Power. La coppia è tornata ad essere protagonista del palcoscenico in occasione di “Una voce per Padre Pio”, trasmessa domenica 4 luglio su Rai1 con la conduzione di Mara Venier.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David contro Temptation Island: «Relazioni tossiche, abusanti. Andrebbe isolato»

Come riporta fanpage.it, la grande intesa fra i due ex coniugi, è stata rotta dall’imbarazzo per il siparietto della non risposta del pubblico all’invito di cantare “Ci sarà”. Tra gli ospiti, anche Giulia Stabile di Amici, la vincitrice dell’ultima edizione.

Separati nel 1999 dopo 29 anni di matrimonio e 4 figli, oggi lui è legato a Loredana Lecciso, con cui convive dal 2001 e dalla quale ha avuto due figli. Se l’amore è finito, l’alchimia sul palco continua ad essere forte e l’hanno dimostrato durante un momento che mirava alla goliardia.

Riuniti sul palco dopo le rispettive esibizioni soliste si sono chiesti reciprocamente «Come va il cuore?»: la conversazione è però subito virata sui problemi cardiaci avuti dal cantante in anni recenti. Poi, sul finire di "Ci sarà", sul verso "Un modo più umano per dirsi…" di Romina, Al Bano inizialmente si è rifiutato scherzosamente di continuare con "Ti amo". Durante l'esibizione del pezzo c'è stato anche un po' di imbarazzo da parte di Al Bano, che ha chiesto al pubblico di cantare, ottenendo scarsi risultati: «Qui non canta nessuno, guardate che Padre Pio si arrabbia. Coristi, date una mano».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA