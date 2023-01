Gianluca Vialli, Alba Parietti commossa a Verissimo: «Si è meritato tutto l'affetto che aveva»

Ospite a Verissimo, Alba Parietti esordisce con il ricordo del suo amico Gianluca Vialli, scomparso pochi giorni fa. La notizia della morte dell'ex calciatore ha scosso tutta Italia ma soprattutto le persone a lui vicine. «Eravamo amici, era una grande persona. Ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia e in tutti noi» racconta la showgirl a Silvia Toffanin. «E' difficile parlarne, valeva la pena di volergli molto bene, se l'è meritato tutto l'affetto» aggiunge Alba visibilmente commossa dal ricordo di Gianluca.

«Quando guardo la sua immagine e mi ricordo tante vacanze fatte insieme mi commuovo» continua Alba. «Lui era la gioia di vivere» conclude Parietti che, il giorno della scomparsa aveva scritto un lungo post di cordoglio per l'amico. «Caro Gianluca, questa mattina sono stata svegliata da una notizia orribile… Una notizia che toglie speranza, una notizia che atterrisce le persone che con te hanno sperato che il miracolo fosse accaduto. Perché tu di miracoli ne hai fatti tanti» iniziava con queste parole il suo post in cui sottolineava la grande persona che rappresentava per lei Gianluca.

L'amore

«Si chiama Fabio» il nuovo amore di Alba Parietti il cui incontro ha dell'incredibile. «E' stato l'incontro, la cosa che non ti aspetti, che non cerchi» rivela Alba. «Salgo su un treno, che prendo con un'ora di ritardo. Davanti a me, mentre mi sono messa l'eschimo e guardavo una serie, vedo un signore di schiena che mette la valigia, mi guarda e rimango incenerita. Quello sguardo è stato il colpo di fulmine». Un gioco di sguardi ha fatto innamorare Alba e Fabio che oggi sono felici. «Siamo insieme da 10 mesi, è il mio tutto: amico, amante, famiglia» dice teneramente Alba.

