Dai litigi in tv alle aule del Tribunale: Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli assolte da diffamazione

E' finito con una doppia assoluzione il processo che vedeva Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli imputate l'una contro l'altra per diffamazione. La querelle era nata nell'edizione del 2017 del programma 'Ballando con le stelle' dove la giornalista e blogger, giudice nello show e Alba ballerina-concorrente si erato lanciate pesanti frecciatine.

Le infuocate polemiche tra le due nello studio tv erano poi sfociate in uno scontro via social. Per questo, a causa di denunce reciproche, sono finite in Tribunale a Milano. Il giudice nell'assolvere Alba Parietti ha riconosciuto che le sue parole sarebbero state una reazione alle espressioni della blogger. "E' stato riconosciuto - ha spiegato l'avvocato Filippo Schiaffino, il difensore di Alba Parietti - la correttezza del comportamento della mia assistita che durante quel periodo si è risentita per i continui attacchi. Oggi per lei si chiude, dal punto di vista penale, una vicenda che l'ha molto preoccupata".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 19:31

