Alba Parietti e Francesco Oppini ospiti a "Oggi è un altro giorno": chi sono, la carriera e la vita sentimentale

Alba Parietti e Francesco Oppini ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno.

Alba Parietti e Francesco Oppini

La vita di Alba Parietti

Alba Antonella Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961 ed è una conduttrice, showgirl, cantante e attrice. A partire dal 1980 approda alle radio e televisioni locali piemontesi, dove lavora tra gli altri anche con Piero Chiambretti, ma il successo arriva nel 1990 con la conduzione della trasmissione sportiva "Galagol" su Telemontecarlo. Visti gli ascolti Alba passa in Rai con "La piscina" per poi presentare nel 1992 il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, che la vuole anche al Dopofestival l'anno successivo. Nel 1994 continua l’avventura televisiva calcistica assieme a Valeria Marini con "Serata Mondiale", che si conferma un programma di successo. Si mette al timone di "Macao", su Rai Due nel 1997, e poi di “Capriccio", talk show dedicato al sesso trasmesso da Italia 1. Nel suo curriculum anche programmi con poco successo come “Grimilde” e il reality “Wild Wild West”. La Parietti, che nel 2006 partecipa al reality show "Notti sul ghiaccio", ultimante è spesso ospite di programmi televisivi come opinionista.

Alba ha anche un passato da musicista con l’album "Alba" del 1996 e una carriera cinematografica con i film "Abbronzatissimi" di Bruno Gaburro, "Saint Tropez, Saint Tropez" di Castellano e Pipolo e "Il macellaio" di Aurelio Grimaldi.

A livello sentimentale Alba ha sposato Franco Oppini nel 1991, dalla loro relazione è nato il figlio Francesco ma la coppia si è poi separata nel 1990 e divorziata nel 1997. La Parietti è stata poi la compagna del filosofo Stefano Bonaga, Christopher Lambert, il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e Cristiano De André.

La vita di Francesco Oppini

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982 ed è figlio di Alba Parietti e dell’ex marito, l’attore e comico Franco Oppini. In tv ha partecipato nel 2004 al reality “La Fattoria”, poi prende parte con la mamma a una puntata di “Ballando con le Stelle” nel 2017, mentre continua il suo lavoro come commerciante presso una concessionaria di auto e telecronista sportivo sulla rete TV 7 Gold. Il vero successo sul piccolo schermo però Francesco la ottiene con la partecipazione al Gf Vip5, dove stringe una grande amicizia col futuro vincitore Tommaso Zorzi.

Oppini è stato fidanzato con la showgirl Alessia Fabiani e poi con Francesca Gottardi, una delle concorrenti del Grande Fratello 16. Nel 2006 perde la compagna Luana in un incidente stradale, mentre oggi convive con l’attuale fidanzata, Cristina Tomasini.

