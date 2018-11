Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte e Giulia Salemi, notte della pace: «Sei come un tornado»

ROMA - «Siamo molto preoccupati per Al Bano».in collegamento con il Tg 5, annuncia che il cantante, contrariamente a quanto previsto, non sarà oggi Domenica Live per un problema improvviso di salute.«Sarebbe dovuto essere nostro ospite ma non si è presentato in aeroporto - ha poi spiegato Barbara D’Urso in trasmissione - lo abbiamo cercato, ci è stato risposto che si è sentito male e stava aspettando il medico. Avevamo parlato anche ieri sera, stava bene, lo ripeto doveva venire qui, è un grande professionista, sarebbe sicuramente venuto se non fosse una cosa forte. Siamo davvero preoccupati».