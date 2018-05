«Al Bano e Romina sono tornati insieme». L'indiscrezione di Giovanni Ciacci

La relazione trasembra ormai essere finita, ma ci sono nuovi dubbi in merito alle recenti dichiarazioni del cantante di Cellino. Al Bano ha infatti detto a Oggi che la storia tra lui e Loredana sarebbe finita ormai da 13 anni, anche se spulciando tra le precedenti interviste qualcosa non torna.Al Bano ha detto chiaramente qualche giorno fa che dopo il ritorno da L'Isola dei Famosi le cose con Loredana sono iniziate ad andare male: «Siamo stati felici solo per tre anni poi sono emerse le aspettative inconciliabili. Dopo il mio ritorno dall'Isola siamo andati da un avvocato e le cose non sono più state le stesse». Le parole del cantante tuonano in modo deciso, ma Barbara D'Urso durantefa notare che le recenti dichiarazioni sono molto strane alla luce di quanto detto 5 anni fa dallo stesso Al Bano durante un'intervista.La conduttrice mostra una copertina in cui Al Bano dice di voler sposare Loredana, di voler dare una maggiore stabilità familiare ai loro figli e aggiungeva che la storia con Romina era chiusa. Tutto questo proprio quando ci sarebbe stata la loro crisi, stando alle sue recenti dichiarazioni, quindi qualcosa non torna. Al Bano potrebbe aver mentito? E quando lo ha fatto? Ma soprattutto, perché? Le vicende di questo triangolo amoroso non sembra ancora possano vedere la parola "fine".