Al Bano, compleanno a La Vita in Diretta: «La prima telefonata di auguri? Alle 00:07 da Loredana»

“La prima telefonata è stata di Loredana Lecciso alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina". Così Al Bano Carrisi, che oggi festeggia il suo 76esimo compleanno, rivela le prime telefonate di auguri ricevute dalle donne della sua vita.

In collegamento con La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, il cantante di Cellino San Marco ha poi aggiunto: "Non c’è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il grande rispetto”. E rispondendo ai conduttori su come passerà questo compleanno, ha detto: “Ho deciso di stare esattamente dove sono, a Napoli, mi godo lo spettacolo del grande Bocelli perchè ci unisce una bella amicizia da anni e oggi volevo festeggiare in questa maniera”

Lunedì 20 Maggio 2019, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA