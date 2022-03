Bonini: «Ad Agorà Extra un talk con ritmo ma senza risse»

È arrivato ad “Agorà” quasi in punta di piedi. Poi è riuscito a mettere “l‘accento sulla realtà”, come recita il sottotitolo del programma della mattina di Rai3. A Senio Bonini spetta la conduzione di “Agorà Extra”, l’approfondimento dalle 10 alle 10.30: «Quando Franco Di Mare mi diede l’incarico confesso che avevo molta paura, ma fu proprio il direttore a tranquillizzarmi e a dirmi “vedrai andrà bene” e per fortuna è andata così».

Come vanno gli ascolti in una fascia con tanta concorrenza?

«Bene. Siamo cresciuti di un punto virgola 3 in percentuale di share che significa un più 25% in quella fascia. Abbiamo un 6,4% di share e Agorà Extra ha raggiunto e superato anche l’8%».

Da inviato a conduttore il passo è breve…

«Il segreto è divertirsi e se non mi diverto io neanche il pubblico si diverte. Cerco di dare sempre un grande ritmo per non annoiare né me stesso né i telespettatori. E quando mi accorgo del momento down spingo sull’acceleratore».

In questo periodo nei talk si vedono sempre i soliti noti come ospiti e qualche apprendista stregone che disorienta gli spettatori…

«I talk sono in grande sofferenza. Siamo ben lontani da quando Santoro faceva il 20% di share, ma erano altri tempi. Oggi i talk si assomigliano, sembrano tutti uguali. In verità anche la controprogrammazione frontale ha stancato».

E troppo spesso si finisce in una cagnara fastidiosa per chi ascolta…

«Il confronto va fatto con le persone adatte. Ovvio che se metti Montesano contro Bassetti ti può capitare che Bassetti vada via. Anche noi abbiamo dato spazio a chi non si è vaccinato, ma non ai no vax estremisti ma a quelle persone, pensionati e casalinghe soprattutto, impauriti dal vaccino. Per farci spiegare le loro paure. Non c’è solo l’ideologico e l’antiscientifico tra coloro che non si sono vaccinati ma c’è anche l’aspetto del timore del vaccino».

Ad “Agorà” sono molto efficaci e divertenti i titoli…

«Dagli autori arriva di tutto. Anche proposte choc impubblicabili. Ma “Agorà” può vantare su una squadra veramente collaudatissima, capace con grande sforzo di scrivere per due conduttori diversi nello stile».

Senio Bonini sarà confermato nella prossima stagione?

«Spero di sì. In fondo penso di aver chiuso la mia parentesi da inviato. Mi auguro che la Rai e il responsabile Mario Orfeo decidano di valorizzare una risorsa interna. Se decideranno diversamente mi adeguerò alle decisioni prese».

