After, il nuovo fenomeno teen: «I nostri idoli vicini alla gente»

Ultimo aggiornamento: 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per alcuni After è «la versione teen di Cinquanta sfumature» (senza il sadomaso) perché il romanzo nasce da una fanfiction, per altri «una lovestory tormentata alla Twilight» (senza vampiri) con protagonista Hero Fiennes-Tiffin, che con Robert Pattinson ha in comune sia le origini british che il debutto nella saga di Harry Potter. Su una cosa però sono tutti d'accordo: i romanzi - oltre 1 milione e 300 mila copie vendute solo in Italia per Mondadori, 15 in tutto il mondo sono un fenomeno young adult di tale portata che l'11 aprile, quando il franchise arriverà al cinema, si scatenerà un'isteria collettiva. È già cominciata nel weekend, quando l'attore (interprete del bad boy Hardin) ha fatto tappa a Roma e Milano per presentare il film con Josephine Langford (nella realtà sorellina della star della serie Tredici di Netflix, che nella finzione presta il volto a Tessa) e la scrittrice Anna Todd. Anche qui la ragazza ingenua ma dal cuore d'oro incrocia il ribelle tenebroso, ricco e per niente disposto a impegnarsi. Tra di loro nascono molti ostacoli e si frappone un segreto pericoloso.«La mia più grande fonte d'ispirazione spiega l'autrice e produttrice resta Cassandra Clare con i suoi cacciatori di demoni. Tessa è una giovane determinata e pronta a correre rischi e a fidarsi e incarna così la donna moderna, con i punti di forza e le fragilità». Per abbracciare un pubblico più ampio, anche pre-adolescente, le scene più forti del film sono state edulcorate: «La trasposizione cinematografica anticipa la Langford tralascia alcune scene esplicite, ma rispettando sempre la natura dei personaggi». Le fa eco il collega: «Hardin compie atti discutibili, ma mi sono ripromesso di guardagli sempre le spalle senza giudicarlo mai». Il segreto del successo? «Il pubblico riesce sempre a trovare un punto di contatto con la sua storia personale».