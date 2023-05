Affari tuoi per l'Emilia Romagna, il dettaglio dell'assegno non è sfuggito ai telespettatori

Ieri Amadeus ha condotto una puntata speciale di Affari Tuoi, dedicata alle persone colpite dalla recente alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna.

Per l'occasione sono stati invitati due artisti che, grazie alle loro origini, rappresentato la Regione: Nek e Iva Zanicchi. Nonostante i due però abbiano perso, la Rai ha deciso di donare 50mila euro per l'emergenza in Emilia Romagna e a fine puntata hanno mostrato un finto assegno gigante.

Spettatori indispettiti: il dettaglio che hanno notato

Tuttavia, il pubblico della puntata speciale di Affari Tuoi si è un po' risentito perché è stato chiaro che era già stato tutto previsto, a prescindere dalla puntata e dall'andamento del gioco.

«Scusate ma l’ho trovata una puntata inutile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 13:35

