Affari Tuoi, la storia tra Emanuele e Cecilia: «Avrei dovuto rubargli il lavoro ma lui mi ha fatto innamorare con le poesie di Catullo»

di Redazione web

Cecilia e il marito Emanuele della regione Toscana sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di venerdì 31 maggio. I due sposini – che sono convolati a nozze lo scorso luglio – hanno condotto una partita ricca di sorprese e colpi di scena. Inizialmente, continuavano a chiamare pacchi rossi, tanto che più volte, si sono chiesti se in gioco ci fossero anche quelli blu. A un certo punto, però, la partita si è ribaltata ed ecco che marito e moglie si sono ritrovati alla fine con 100 euro da una parte e 100 mila dall'altra.

La storia d'amore tra Cecelia ed Emanuele

I due si sono sposati durante l'estate dello scorso anno e a proposito del loro matrimonio, la ragazza ha detto: «È stato un lungo percorso ma ce l'abbiamo fatta». Cecilia, quindi, ha raccontato come ha conosciuto Emanuele: «Sono una consulente per le aziende del settore alimentare, mi occupo di sicurezza alimentare. Emanuele fa il mio stesso lavoro. All'epoca ero stata assunta per rubargli il lavoro.

La partita di Cecilia ed Emanuele

Cecilia ed Emanuele hanno sfidato il dottore con molto coraggio e il ragazzo, scherzosamente, ha ammesso: «Io sono sfortunato anche al Monopoli». Marito e moglie, alla fine della partita, sono riusciti a portare a casa i 35 mila euro offerti dal dottore. Nel loro pacco avevano 100 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA