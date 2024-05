Affari Tuoi, Barbara resta a mani vuote: «Lavoro sempre, anche per le feste». Rifiuta 49mila euro, ne vince solo 20

di Redazione web

Affari Tuoi, anche nelle scorse ore, ha fatto divertire e anche "soffrire" i telespettatori di Rai1 che hanno seguito la partita di Barbara che giocava in rappresentanza della Sardegna. La pacchista ha giocato insieme a mamma Stefania, detta Nina e ha avuto modo di sfidare il Dottore e le sue strategie dopo ben 26 puntate. Purtroppo, però, la sua non è stata affatto una serata fortunata e ha lasciato lo studio a mani vuote. Il suo discorso è piaciuto moltissimo al pubblico di Affari Tuoi che, tra poco, saluterà la trasmissione che verrà sospesa per la pausa estiva.

La partita di Barbara ad Affari Tuoi

Barbara da Cagliari ha giocato tutta la sua partita ad Affari Tuoi con il pacco numero 15 che aveva estratto dal "rullo della fortuna" all'inizio della serata. La concorrente ha raccontato: «Ho un chiosco in centro a Cagliari che è aperto tutto l'anno. I bambini mi chiamano "la signora chioschista"». Barbara ha fatto breccia nel cuore del pubblico in studio e di quello a casa per la sua simpatia e schiettezza e, appunto, perché è una grande lavoratrice.

Durante la sua partita ha valutato con quanto più criterio possibile, le offerte e i cambi da parte del Dottore ma si è sempre fidata del proprio istinto e non ha accettato nemmeno la proposta più alta della serata, ovvero 49mila euro. «Sono tanti soldi, per metterli da parte ci vuole tantissimo. Io lo so bene perché lavoro tanto, sette giorni su sette. Per me non esiste Pasqua, Natale, niente. Io lavoro, lavoro e lavoro. Bisogna sacrificarsi, però l'ho scelto io, lavoro al chiosco da 25 anni». Purtroppo, la sfortuna ha voluto che nel suo pacco ci fossero solamente 20 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA