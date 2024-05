Affari Tuoi, il concorrente confessa ad Amadeus: «Mia moglie mi ha conosciuto quando facevo lo spogliarello, un mese dopo era incinta»

di Redazione web

Nell'ultima puntata di Affari Tuoi con Amadeus, andata in onda ieri sera, il concorrente che ha provato a sfidare il Dottore è stato Fabio da Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Il pacchista che rappresentava il Molise ha fatto divertire tutto il pubblico in studio e quello a casa grazie ai suoi racconti esilaranti. A giocare con lui, c'era la moglie Agnese che ha sempre sostenuto il marito nelle sue scelte. Purtroppo, i due dopo avere rifiutato più volte cambi e offerte sono tornati a casa a mani vuote.

La storia di Fabio

Fabio del Molise ha raccontato di lavorare come gommista in un'officina di Campobasso, lui e la moglie Agnese sono una coppia da 14 anni e hanno una bambina di nome Gioia di 13. Quando hanno raccontato il modo in cui si sono conosciuti, hanno fatto davvero divertire il pubblico di Affari Tuoi, Fabio ha spiegato: «Il bello è che lei mi ha prima schifato poi mi ha sposato», quindi, Agnese ha specificato: «Quando l'ho conosciuto stava facendo uno spogliarello alla Festa della donna, ma secondo te potevo mai voler conoscere uno che faceva lo spogliarello.

L'amore di Fabio e Agnese

Quindi, Fabio ha raccontato: «Quando sono andato da lei, mi ha detto: "Io ti ho schifato quando ti ho visto"... Il primo mese di fidanzamento siamo andati fuori per un weekend, i suoi genitori non sapevano della mia esistenza. La vado a prendere a casa e c'era il nonno che pensava fossi un ladro. Quando uno è ragazzo, ha gli ormoni vivi, quindi lei è rimasta incinta. Grande problema, dopo un mese e quindici giorni. I miei genitori erano già preparati perché dicevo sempre che avrei fatto un figlio da giovane. Avevo 22 anni. Il problema era lei. Ceniamo a casa sua, mi sono presentato e lei: "Papà ti devo dare una notizia, aspetto un bebè". Mio suocere se n'è andato, è sparito per 10 minuti e poi è tornato. Ora va tutto benissimo».

