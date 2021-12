Adriano Celentano choc difende i no-vax e tuona contro «la dittatura dei talk show»

Adriano Celentano più scatenato che mai. Dopo la polemica contro Enrico Mentana per l'intransigenza contro i no vax dimostrata da diversi conduttori televisivi, il molleggiato torna a parlare del Covid e si schiera dalla parte «di chi ha paura» e vorrebbe solo maggiore chiarezza su vaccini, ricoveri e terapie alternative.

«Basta con la dittatura dei talk show sui no vax» scrive Adriano Celentano postando un video polemico contro l'imparzialità della tv tra vax e no vax. «Cari conduttori di talk show, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina» puntualizza il cantante, elogiando il lavoro di Veronica Gentili nella trasmissione televisiva Controcorrente.

Nel video pubblicato oggi su Instagram e Facebook Adriano Celentano se la prende con il virologo Fabrizio Pregliasco e si definisce un «fan» della giornalista Maria Giovanna Maglie, che parla di terapie alternative al vaccino. «Le terapie alternative al vaccino ci sono da tempo, sono sperimentate, ne stanno arrivando di nuove, e quando abbiamo fatto un consesso internazionale per discuterne solo uno era scettico ed era un italiano».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA