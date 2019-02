Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stop per Adrian. Il programma si ferma momentaneamente per problemi di saluti diClan e Mediaset, infatti, in una nota congiunta comunicano che «Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere 'Aspettando Adrian' e 'Adrian la serie' per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo 'Aspettando Adrian' e 'Adrian la serie' non andranno in onda».Il graphic novel animato del "molleggiato" ha iniziato la messa in onda il 21 e 22 gennaio su Canale 5 per poi proseguire il lunedì sera. Al progetto, una serie di nove puntate, l'artista ha lavorato per molto tempo. Non sono mancate le polemiche per i contenuti.