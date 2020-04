Gf Vip, Adriana Volpe rivela: «Mio marito geloso di Andrea Denver. Io rifarei tutto...»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 22:28

A una settimana dalla fine del, Adriana Volpe si è raccontata in un'intervista sul settimanale Chi, parlando della sua esperienza nella Casa e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa riguardo il suo periodo in Rai.«La prima volta - spiega Adriana Volpe - che io e Giancarlo Magalli abbiamo lavorato insieme è stato a Mezzogiorno in famiglia, dopo che I Fatti Vostri erano stati chiusi. Quell’anno tutto è filato liscio.Le conduttrici al suo fianco durano uno, massimo due anni, perché lui vuole che il programma si identifichi con lui. Ogni anno provava a sostituirmi».Poi l'ex gieffina passa a parlare della sua esperienza nella Casa e del presunto flirt con: «Vedendo una Adriana così euforica, leggera, si è ingelosito, ma ci sta perché non era abituato. Rifarei tutto». E sul suo futuro in Mediaset, conclude: «».