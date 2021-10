Adele annuncia l'uscita del nuovo album, "30": l'inaspettato messaggio sul social

Adele annuncia l’uscita del suo nuovo disco, “30”, previsto per il prossimo 19 novembre. La cantante Adele ha scelto il social per dare ai fan la lieta e attesa notizia, che arriva a ormai sei anni dal suo ultimo successo, l’album “25”.

Adele annuncia sul social l’uscita del suo nuovo e attesissimo album, “30”, previsto per il prossimo 19 novembre. La cantante manca dal mercato discografico da circa sei anni e dal vivo dal 2017, quando in occasione dei Grammy ha portato a casa ben cinque premi.

Nell’annunciare l’uscita di “30” Adele ha lasciato anche un messaggio ai fan sul social: «Quando ho iniziato a lavorare su questo disco tre anni fa – ha fatto sapere su Instagram – Non ero per niente vicina a dove speravo di essere. Piuttosto il contrario, ma nonostante questo ero pronta ad entrare in un labirinto fatto di confusione e tumulto interiore».

Col tempo Adele è cambiata: «Ho imparato molte verità spiacevoli su di me lungo questo percorso. Mi sono liberata di diversi veli, ma mi sono anche avvolta in nuovi. Ho scoperto utili e sane mentalità da seguire, e mi sento di aver ritrovato nuovamente le mie emozioni. Penso di non essere mai stata così serena in tutta la mia vita. Quindi sono finalmente pronta a pubblicare questo album. È stato il mio "corri o muori" nel periodo più turbolento della mia vita. Ho faticosamente ricostruito la mia casa e il mio cuore da quel momento, e questo album lo racconta».

