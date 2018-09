Gli Actual: «Ponte Milvio contro Garbatella? sfida tra due modi di vivere»

di Marco Esposito

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ma Roma Nord e Roma Sud sono un modo di vivere più che due zone geografiche della Capitale. Per noi i riferimenti sono da una parte Ponte Milvio e i ragazzi che lo frequentano e dall'altra Garbatella». Questo il pensiero di Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, meglio conosciuti con il loro nome d'arte,, famosissimo duo comico che spopola sui social con i loro video che spesso diventano virali.Eppure proprio la rivalità tra Roma Nord e Roma Sud è al centro di, nuova serie targata Fox, in onda da lunedì alle 21,15, che riprende l'amore impossibile tra Giulietta e Romeo, portandolo dentro il raccordo anulare. E nella serie, ovviamente, non potevano mancare gli Actual.«Nella serie - racconta Lorenzo Tiberia - interpretiamo due menestrelli di Roma Nord che ripropongono ogni anno lo screzio da cui nasce la rivalità tra le due famiglie: i Copulati e i Montacchi, ovvero lo sfregio con la carta di credito Cortina Express fatta dal nostro padrone al capo famiglia di Roma sud».«Prati è il paradiso di Roma Nord» scherza Bocci «e Monteverde non esiste, è un universo parallelo».«Più dalla realtà che dai social; magari da Facebook scegliamo l'argomento legato all'attualità, ma il resto viene dall'osservazione, magari di qualche ragazzo a Ponte Milvio».«Ci siamo conosciuti ad un corso di recitazione racconta Tiberia e abbiamo iniziato a fare dei video insieme su YouTube. Siamo partiti con un video intitolato Fantacalcio romanista, che ebbe successo, così creammo Serie Romanista. Ma il primo vero successo arrivò prima con Romanzo Capitale e poi Romanzo Quirinale».«Sì, all'inizio del nostro cammino avevamo come riferimento i The Jackal».«No, in questo momento non ci pensiamo. È difficile portare la gente dal web alla sala. Bisogna investire di più su altre piattaforme, magari online. I più giovani difficilmente vanno al cinema».«Sì, abbiamo scritto un libro insieme spiega Tiberia Parla di un'amicizia tra 3 ragazzi, uno di Roma nord, uno del centro e uno di Roma sud. Il ragazzo del centro si fidanza, e le cose tra gli altri due iniziano a diventare difficili».riproduzione riservata ®