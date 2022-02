Achille Lauro, problema tecnico a Domenica In: «Non si sentiva niente»

Achille Lauro si esibisce a Domenica In dall'amica Mara Venier come tutti i cantanti del festival di Sanremo 2022 all'indomani della serata finale del festival. Al termine dell'esibizione ci ha tenuto a precisare che gli errori percepiti dal pubblico e dagli opinionisti erano dovuti a un problema tecnico e all'audio dell'auricolare interrotto.

Leggi anche > Emma Marrone a Domenica In: «L’ultimo gin tonic l'ho bevuto alle 7 di mattina»

Achille Lauro a Domenica In

«Non si sentiva niente, lo dico per le ragazze», spiega il cantante togliendosi e indicando l'auricolare. Le ragazze sono le cantanti Gospel che lo hanno accompagnato in tutte queste sere e che si sono esibite davanti ai potenti del mondo.

Achille Lauro a Domenica In

Il cantante di "Domenica" parla anche di Loredana Bertè che si è esibita in duetto con lui durante la serata delle cover in una intensa performance sulle note di "Sei bellissima": «È una che ha messo l’emozione al centro della sua vita... Ognuno di noi ha il dovere di non piegarsi alle mode e alla logica di mercato».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA