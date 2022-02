Achille Lauro a Domenica In, la battuta di Mara Venier: «In un'altra vita ero tua mamma o tua sorella, ma preferirei la tua amante»

Achille Lauro racconta a Domenica In dall'amica Mara Venier le emozioni dopo la vittoria a Una Voce per San Marino e la possibilità di esibirsi all'Eurovision. Davanti all'idea di dover gareggiare contro l'Italia spiega: «Vediamo che succede con le semifinali e questa situazione. In generale non ho mai sentito competizione con i partecipanti e non ci sarà neanche a livello europeo. Per me è una grande occasione per portare la propria musica all'esterno, davanti a una platea internazionale. Non sono abituato a vincere. Faccio sempre il mio fuori gara».

«Ho vissuto il mio successo - racconta - lavorando e condividendo tanto... Sono cresciuto in un parco di artisti. Grazie alla scrittura ho conosciuto me stesso. A 12 anni mia madre mi trovava sveglio di notte a scrivere. I ragazzi di oggi non sono educati a trovare qualcosa che amano. Siamo instradati a cercare quello che è più convenzionale. Ho seguito sempre il mio cuore. A un ragazzo direi di sbagliare e di concepire il fallimento».

La conduttrice ribadisce la sua stima nei confronti del giovane artista. La sua sensibilità colpisce lei e i tanti fan. Immancabile il siparietto divertente e la battuta di Mara Venier: «Probabilmente in un'altra vita sono stata tua madre, tua sorella. Io preferirei la tua amante». La canzone di Achille Lauro portata a Sanremo 2022 è diventata la signa di Domenica In. «Sono morto dal ridere», il commento. Sulla privacy spiega: «Ci tengo alla mia vita privata e cerco di preservarla. Io vivo il successo lavorando ai miei progetti. Il mio più grande lusso ora è vivere con le persone che amo».

