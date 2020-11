Ascolti Tv 16 novembre 2020, sugli scudi Striscia e Report

Ascolti Tv lunedì 16 novembre 2020. Su Rai 1 La fiction Gli Orologi del Diavolo ha conquistato 4.784.000 spettatori pari al 19,5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5 una media di 3.501.000 spettatori pari al 19,6% di share (GF Vip Night dall’1.20 all’1.31: 1.718.000 e 33%). Su Rai3 Report va forte con 3.450.000 di media spettatori pari al 13,3% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica 1.176.000 (5,8%). Su Italia 1 Mission Impossible: Fallout 1.451.000 (6,3%). Su Rai2 Kingsman Il cerchio d’oro 911.000 (3,7%). Su La7 Grey’s Anatomy 16 ottiene 654.000 (2,6%). Su Tv8 Gomorra 680.000 (2,6%). Sul Nove Superfantagenio 460.000 (1,8%). In mezzo milione di abbonati su Sky hanno visto la prima del film su Francesco Totti.

In fascia Access Prime Time vola su Canale 5 Striscia la Notizia con una media di 5.207.000 spettatori (18,3%). Su Rai1 Soliti Ignoti 4.929.000 (17,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.220.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.433.000 (5,2%) nella prima parte e 1.393.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.037.000 (3,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.384.000 (5%). Un Posto al Sole 1.950.000 (6,9%) .Su Italia1 CSI 1.308.000 (4,7%). Su Tv8 Guess My Age 710.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 652.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.309.000 (22,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.233.000 (18,4%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi 869.000 (4%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 4.052.000 (16,4%).

