A Viale Mazzini forte presa di posizione dei dirigenti interni: «La nostra azienda merita una guida che abbia una profonda conoscenza dei temi Rai»

La Rai è con la testa alle nomine. In attesa della nuova governance che il governo con l’azionista di maggioranza (il Tesoro) dovranno decidere da qui a qualche giorno, ecco che la spasmodica attesa lascia spazio alle rivendicazioni. E cresce il malcontento all’interno dell’azienda. La classe dirigente di Viale Mazzini non ha gradito la girandola di voci che fanno pensare a nuovi innesti dall’esterno per la carica di capoazienda con l’esclusione dei vertici Rai dalle poltronissime della governance e con un documento chiede chiarezza e trasparenza sulle scelte del governo. Per valorizzare anche le risorse interne.

«Perché dalla Rai dipendono 20 mila famiglie tra dipendenti e collaboratori – si legge nel documento - ma molte di più sono quelle che fanno capo all’indotto costituito da migliaia di imprese. La tv muove investimenti fondamentali per l’industria dell’audiovisivo. Si tratta di un'attività produttiva, culturale e industriale che l'azienda porta avanti grazie ai suoi dirigenti, giornalisti, ai suoi dipendenti e a tutte le sue maestranze. Il capitale umano della Rai è una risorsa fondamentale che ha sempre salvato e protetto l’azienda nei momenti di difficoltà in cui, suo malgrado, si è trovata a operare superando i tantissimi vuoti di potere determinati dai momenti di transizione, come quello attuale, con estenuanti liturgie per l’attesa delle nomine dei consigli di amministrazione e dei vari vertici da parte dei governi».



Nel documento si arriva a queste conclusioni: «La nostra azienda merita una guida che abbia una profonda conoscenza di questi temi e quindi che sia in grado di affrontarli con urgenza, coraggio, competenza e consapevolezza. Che sappia operare in un contesto altamente competitivo rispettando le diverse anime e gli interessi in gioco, che non sia subalterna agli interessi della politica ma sia in grado di interloquire con essa da pari a pari».

ASSEMBLEA AZIONISTI SLITTATA

«Il rinvio dell'Assemblea degli Azionisti al 12 luglio pone la Rai in una posizione di estrema e ingiustificata difficoltà». Lo afferma Luigi Meloni, presidente di A.D.RAI, l'associazione dei dirigenti Rai, che «chiede in maniera chiara alle Istituzioni di esprimere nel più breve tempo possibile una visione di lungo periodo per la Rai evitando di contribuire, più o meno consapevolmente, al rischio di affossare di un asset che riveste un ruolo fondamentale per il Paese».

«La sfida dei prossimi anni - sottolinea Meloni - si giocherà sul campo dei contenuti e sull'implementazione di una strategia adeguata per una vera e necessaria trasformazione verso una media company integrata. La Rai deve avere un Vertice che sappia guidare l'Azienda verso le nuove sfide industriali ed editoriali realizzando gli obiettivi di sistema definiti nel Contratto di Servizio. I Dirigenti RAI sono pronti. Basta indugi, rinvii e tatticismi: si dia subito alla Rai una guida autorevole che sappia creare valore per tutti e soprattutto per i cittadini».

«Nonostante le critiche e le continue strumentalizzazioni - osserva il presidente di Adrai - la Rai rimane la prima impresa culturale italiana, tra le prime in Europa e il primo broadcaster al mondo per quota di mercato nazionale, l'ultimo baluardo per l'industria italiana dei media e dell'audiovisivo in un contesto sommerso da operatori e interessi sovranazionali. Al suo interno trovano spazio diverse Società, di cui una addirittura quotata in Borsa. L'offerta Rai include 14 canali televisivi, 12 canali radio, testate giornalistiche, canali internazionali, siti web, piattaforme online come Rai Play e Rai Play Sound e poi ancora 4 Centri di Produzione, 17 sedi regionali, un Centro di Ricerca e Innovazione e molto altro ancora».

«Oggi la situazione è complicatissima - aggiunge Meloni - e non certo solamente per i numeri del bilancio. I numeri derivano da tanti fattori dipendenti da assetti sedimentati nel tempo che non sono sempre stati frutto di scelte manageriali ma più spesso determinati da vincoli di sistema. Non possiamo però non sottolineare che da trent'anni la Rai si trova ad essere guidata da vertici esterni all'Azienda, nominati in maniera diretta dalla politica e che spesso non hanno portato una adeguata visione progettuale e culturale. Il risultato evidente non è dato soltanto dalla mancata indipendenza della Rai ma anche dalle rinnovate difficoltà non solo economiche ma soprattutto strategiche ed editoriali. La Rai non ha quasi mai avuto vertici interni (se non per brevi periodi e dettati dall'uscita anticipata del capoazienda di turno) e una delle motivazioni paradossali è che non si scelgano manager interni perché ... politicizzati!».

QUALITEL IN CRESCITA

Ma a Viale Mazzini è stato preso come una spinta il risultato del Qualitel, l’indice di gradimento della tv che vede in crescita tutti i canali Rai. È pari a 7,8, in crescita di +0,1 punti rispetto all’anno precedente e in costante aumento negli ultimi tre anni, l’indice di gradimento complessivo dell’offerta tv Rai 2020, misurato su scala 1-10. Lo si evince dalla rilevazione del gradimento e della qualità percepita, prescritta dal Contratto di Servizio, sull’offerta Rai dello scorso anno sulle diverse piattaforme (tv, radio, digital e l’offerta tv dedicata ai minori) effettuata dalla Direzione Marketing Rai in collaborazione con il consorzio composto da Mg Research, Noto Sondaggi, EMG Acqua e GPF.

Elevato il gradimento complessivo del pubblico di ciascuna delle reti generaliste (Rai1 al 7,8, Rai2 al 7,6 e Rai3 al 7,8); altrettanto apprezzata l’offerta di Rai4, con 7,8. Anche i canali tematici misurati in via sperimentale a partire dal secondo semestre 2020 risultano molto graditi, con Rai Storia che ottiene il valore più elevato (7,7).

Molto positivo, con un voto medio pari a 7,7 anche il gradimento dei Tg Rai, cresciuto di 0,2 punti rispetto al 2019.

In netta crescita anche il gradimento per Radio Rai, con un punteggio medio complessivo pari a 7,8 che tocca 7,9 con Radio2. Nel vasto panorama dell’offerta online del servizio pubblico, Rai Cultura, Rai Scuola (entrambi a 7,9) e RaiPlay (7,8) raggiungono valutazioni eccellenti.

Molto positive e in crescita anche le valutazioni dei canali per i più piccoli: Rai YoYo e Rai Gulp, analizzati su un campione di bambini/ragazzi di 4-13 anni e di genitori di bambini 4-10 anni, registrano rispettivamente 7,7 e 8,0.

Per quanto riguarda l’impegno nel rappresentare la varietà di ruoli assunti dalle donne nel tempo presente, nel 2020, i dati evidenziano come nel 99,9% delle trasmissioni analizzate non vi siano state lesioni della dignità femminile e dell’identità di genere oppure, se raramente presenti, siano state messe in scena in modo strumentale per condannare e denunciare atteggiamenti e linguaggi non corretti.



