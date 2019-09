A Live non è la D'Urso le immagini in esclusiva di Fabrizio Corona dal carcere di San Vittore

Live non è la D'Urso

Leggo.it

Venerdì 20 Settembre 2019, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5,Il talk serale condotto da Barbara D'Urso, che seguiremo come sempre in, si scontrerà conche avrà in studioIl video è stato girato dalle telecamere dilo scorso giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza.Inoltre, ai microfoni di “LIVE”, le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi.