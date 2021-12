A ​Drag Race Italia l'omaggio a Raffaella Carrà: super ospite Tiziano Ferro. Il talent show che incoronerà la prima “Italia’s First Drag Superstar”, giunto alla terza puntata, vedrà in sfida le sette drag queen che dovranno prendere ispirazione dalla regina della musica e dello spettacolo italiana.

E’ arrivato il giro di boa per le concorrenti di Drag Race Italia, il talent show che incoronerà la prima “Italia’s First Drag Superstar” e la terza puntata, disponibile da venerdì 3 dicembre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+, non potrebbe essere più esplosiva.

Le sette drag queen rimaste in gara Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba, si sfideranno prendendo ispirazione da una vera diva e regina della musica e dello spettacolo: Raffaella Carrà.

L’icona LGBTQ+ più famosa e amata sarà la musa sia della mini-challenge, dove le drag dovranno ricomporre un puzzle che raffigura i look più conosciuti della Carrà, sia nella competizione a squadre, un Rusical dedicato alla vita della celebre showgirl. E ancora a tema Carrà sarà la prova finale che porterà in passerella i look a lei ispirati, e che verrà giudicata da un bancone della giuria di altissimo livello.

Ospite d’eccezione di puntata è Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles. In studio invece, accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, per la terza puntata saranno presenti il maestro Stefano Magnanensi, per tanti anni collaboratore di Raffaella Carrà che aiuterà le drag queen nel Rusical, l’attivista LGBTQ+ e showgirl Vladimir Luxuria e lo stylist Nick Cerioni.

