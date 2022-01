«A cena con Maria Latella», il dinner talk di Sky TG24 cambia orario: di nuovo in onda il 26 gennaio

Torna «A cena da Maria Latella», il dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita, in onda sul canale di news eccezionalmente questa settimana mercoledì 26 gennaio alle 21.30 e sempre disponibile on demand e su Skytg24.it.

Il tema della puntata sarà un focus sulla situazione italiana, con un occhio particolarmente attento all’economia, ma senza dimenticare la politica, nella settimana in cui il Parlamento è impegnato nell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Ospiti della cena conviviale organizzata dalla padrona di casa, Maria Latella, saranno l’ex sindaco di Roma Virginia Raggi, l’economista Giulio Sapelli, Virginia Stagni, Business Development Manager Financial Times e Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Con loro Maria Latella cercherà di capire quali saranno le prossime sfide economiche che il Paese dovrà affrontare, tra effetti della pandemia, aumenti del costo dell’energia e cambiamenti socioeconomici globali.

«A cena da Maria Latella», prodotto da Level 33 per Sky TG24, è il programma che trasforma gli ospiti in commensali. Lontano dalle poltrone degli studi tv, il programma prende vita tra le mura domestiche, in un clima cordiale e rilassato. Ad accogliere gli ospiti, protagonisti della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura, una Maria Latella, che, tra una portata e l’altra, li guida tra i più importanti temi della politica e dell’attualità, proposti sempre attraverso un taglio approfondito e originale. La cifra del programma è quella di proporre un dibattito sempre profondo e stimolante, con uno stile però più disteso rispetto ai classici talk e più vicino a quello di una cena tra conoscenti.

