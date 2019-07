4 Hotel, settima puntata: Bruno Barbieri mette sotto esame gli albergatori siciliani

Bruno Barbieri

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la Perla Nera d’Italia, la settima e penultima tappa della gara diNella città situata tra il mare e la montagna, accarezzata dallo Jonio e dominata dall’imponenza dell’EtnaGli albergatori siciliani, per i loro ospiti, non solo hanno ristrutturato gli antichi palazzi del centro ma hanno trasformato in hotel anche i vecchi casali di campagna tra gli agrumeti di tutta la costa.Stili diversi - dal country, al design, al boutique hotel - sono così in gara l’uno contro l’altro, la sfida è tra i rispettivi proprietari: Alessandro, Alfio, Mari e Carmela.Colleghi e avversari allo stesso tempo, i protagonisti diin onda giovedì sera, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in,e gli albergatori sperimenteranno, per ciascun hotel, l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. E come sempre, anche alla fine dell’episodio ambientato nello splendido capoluogo siciliano - domani, su Sky Uno - i voti di Bruno Barbieri potranno confermare o ribaltare il verdetto risultante dai giudizi dei 4 protagonisti di puntata. Al vincitore 5.000€ da reinvestire nella propria attività.Alessandro è uno dei proprietari di. La struttura si trova a Giarre, a metà strada tra Catania e Taormina. Questo country hotel vuole da subito trasmettere l’idea di un’oasi di pace e relax per il cliente. Alessandro è un avvocato catanese: schietto, diretto e ambizioso ma con l’amore e la cura del cliente sempre nel cuore.Alfio è il proprietario di. La struttura è un boutique hotel in stile barocco nel centro storico di Catania. Alfio ha iniziato quest’attività da poco, per lui l’ospitalità siciliana è sacra e il messaggio che vuole trasmettere è: ”Palazzo Marletta è la casa di ogni ospite”. Gli affreschi del palazzo ben si sposano con un design raffinato.Mari è la proprietaria, insieme al marito, di. L’hotel, una nuovissima struttura dal design curato, è nato da pochi anni nella parte periferica di Catania, vicinissima alle maggiori arterie stradali e all’aeroporto. L’ambiente è curato nei minimi dettagli e lo stile punta al giusto equilibrio tra comodità, qualità e design.Carmela è la proprietaria, insieme alla sua famiglia, di, un country hotel che si trova tra Catania e Taormina, alle pendici dell’Etna. Carmela è l’anima del resort: oltre a portare il suo nome, è stata lei a volerla e ad arredarla in ogni minimo particolare. Carmela e la sua famiglia sono anche i proprietari di un grandissimo vivaio, per questo il resort è immerso in una natura incontaminata.