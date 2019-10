Vita, Morte e Miracoli, dal 12 novembre al Teatro Cometa Off di Roma

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 22:00

La vita e la morte, viste dai palchi e dalla platea, fanno davvero ridere. Marco, uomo intelligente e sarcastico, è deciso a non cedere al terrore del momento: il suo compagno, Emanuele, è in coma. Sua sorella Ilaria ha un passato tanto misterioso quanto complicato da cui è 'uscita' sposando Dario, uomo solido e semplice. Quattro i protagonisti che, dal palcoscenico, sveleranno tanti segreti su se stessi, sulle tante sfaccettature dell'amore e dell'animo umano. Fino a un finale spiazzante e imprevedibile.“Vita, Morte e Miracoli – Tu a cosa sei disposto a credere?” porta la firma di Lorenzo Gioielli per la sceneggiatura e di Riccardo Scarafoni per la regia, e sarà in scena al teatro Cometa Off di Roma dal 12 al 17 novembre. Sul palco Veruska Rossi, Fabrizio Sabatucci, Riccardo Scarafoni e Francesco Venditti. “E' uno spettacolo che, ancor prima di coinvolgere il pubblico, ha catturato chi lo recita” spiega Scarafoni. “Il testo – continua – è di Lorenzo Gioielli ed è pieno di intensità: gli avevamo chiesto di scrivere per noi una commedia, ma lui è andato 'oltre', cucendoci addosso un 'vestito' che obbliga gli attori a una grande responsabilità. E così, come regista, ho chiesto loro di prendersi lo spettacolo 'sulle spalle', perché è su di loro che 'regge'”."Un giorno mi ha chiamato Riccardo Scarafoni - racconta Gioielli - e mi ha chiesto di parlare di un nuovo progetto. E così ci siamo visti a cena insieme agli altri. Davanti ad una bottiglia di vino mi hanno proposto di scrivere qualcosa per loro. Un testo per tre uomini e una donna. Per quattro amici. Per quattro attori. Volutamente un’indicazione più simile ad una pagina bianca. La commedia è nata quella sera, guardandoli insieme, vedendoli così affiatati, così in sintonia, così umanamente intrecciati. Li ho osservati come uno spettatore dalla platea. E si è riacceso il ricordo di quell’idea sempre cullata ma mai realizzata di scrivere una storia con un morto al centro e tanta gente intorno. Ero andato a cena con Riccardo, con Fabrizio, con Francesco e con Veruska. Sono tornato a casa con Marco, con Dario, con Emanuele e con Ilaria".Marco (Riccardo Scarafoni) è il dolore. Maniaco del controllo su tutti e su tutto, è lui quello che si trova a perdere di più: perde l’amore, perde il compagno, perde il controllo sulla vita. Fa l’antiquario e non è un caso: la sua smania di controllo lo porta ad amare tutto ciò che è cristallizzato. Dario (Fabrizio Sabatucci) è la forza. È forte perché è buono e come tutte le persone buone non giudica nessuno. Ha un sincero amore per l’umanità, che accetta per quello che è, e non è mai il protagonista in una storia, ma è sempre la spalla dell’eroe: lui c’è - in modo semplice - perché “è la vita che è semplice”. Ilaria (Veruska Rossi) è la paura. Lei è lì, ma solo provvisoriamente, perché c’è qualcosa là fuori che la chiama, che l’attrae. È aggrappata a Dario che sa di non poterla trattenere; lo sa perché è già successo. Ilaria sa cosa significhi toccare il fondo e per questo ha paura di rispondere a quel richiamo, ha paura di perdere tutto quello che ha. Emanuele (Francesco Venditti) è l’Amore, quello con la 'a' maiuscola. È fragile, vulnerabile e ha una percezione infantile dell’amore. Ama Marco con tutto se stesso e per questo è così dolorosamente attaccato alla vita. Ed è lui, dal suo osservatorio privilegiato sulla morte, che chiede ‘tu a cosa sei disposto a credere’?