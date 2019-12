Violenza contro le donne: Alda D’Eusanio al Teatro Flaiano di Roma con “Legittima Difesa Dossier”

Lunedì 2 Dicembre 2019, 18:13

Torna al teatro Alda D’Eusanio: dal 5 all’8 dicembre sarà al, uno spettacolo scritto da, vietato ai minori di 14 anni, che racconta senza censure la violenza sulle donne.Nella sua ouverture la giornalista descriverà il dramma di cui è vittima il genere femminile forte di storie e numeri che sottolineano la dimensione di questa piaga sociale:, circa una ogni 15 minuti; il 36% subisce maltrattamenti, il 27% stalking, il 16% percosse e il 9% violenza sessuale. Alda lascerà la scena al cuore della pièce:, vittime della “violenza del branco”, della gelosia morbosa di ex mariti o di padri - padrone., descrive le modalità, mostra il terrore di quelle vittime a cui è stata tolta la voce: tra loro Hina Saleem, 20 anni, uccisa a Brescia per aver amato un ragazzo italiano; Dalia, moldava, venduta dalla nonna a 12 anni; Deborah Rizzato, 25 anni, violentata, perseguitata e assassinata; Franca Rame, stuprata dal branco; Luigia Mambretti, 63 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito; la piccola Greta, 10 anni, uccisa con arma da taglio dal padre; Giovanna Telese, 16 anni, uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato; Felicia Semeraro, 32 anni, uccisa a martellate dal convivente; Maria Pia Scuto, 41 anni, decapitata dal marito.Scritto dall’attrice e regista siciliana, prodotto da I Vetri Blu e Il Centro Studi La Parabola, questo lavoro teatrale torna in scena a 10 anni dal debutto ad Agrigento. Replicato poi a Roma nel 2010, come evento promosso e realizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli anni successivi è stato portato in scena sul territorio nazionale in occasioni di molteplici manifestazioni contro la violenza di genere.