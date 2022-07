Torna a Roma il Dittatore sanitario Edoardo Ferrario

Dopo aver registrato sold out nelle due precedenti date romane, a grande richiesta Edoardo Ferrario torna ad esibirsi dal vivo a Roma con Il Dittatore Sanitario, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy martedì 26 luglio alle 21 alla Cavea, Auditorium Parco della Musica.

Lo show non si illude di risolvere i problemi dei nostri tempi incerti, ma almeno li mette in ordine sulla scrivania: cancel culture, patriarcato, matriarcato, la lungimiranza dei preti durante i matrimoni, la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo e l’acquisto di animali domestici in criptovalute. Il prezzo del biglietto include una confessione del paziente zero, per uno spettacolo che fa ridere, ma anche genuflettere.

Edoardo Ferrario entra nel mondo dello spettacolo nel 2012, quando Sabina Guzzanti lo coinvolge nel cast e come collaboratore ai testi di “Un, Due, Tre, Stella!” su La7.

