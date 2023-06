Il Teatro Sistina diventa itinerante: arriva "Chapiteau" in tour per l'Italia

di Paolo Travisi

Garinei e Giovannini, che agli inizi degli anni ‘50 trasformarono il Sistina nel tempio della commedia musicale, sarebbero soddisfatti di sapere che il teatro romano “esporta” il suo brand, fatto di grandi spettacoli ricchi di scenografie, costumi e orchestra, anche a Milano. L’idea ambiziosa appartiene a Massimo Romeo Piparo, il direttore artistico, che trasforma la storica istituzione di Roma in un teatro itinerante, chiamato Chapiteau.

«Dopo dieci anni e dopo averlo fatto tornare primo teatro italiano della commedia musicale, con oltre 200 mila spettatori l’anno, era arrivata l’ora di ingrandire questo grande progetto». Il concetto è quello del teatro viaggiante, un po’ come il circo, che porta sogni, musica ed attori di città in città.

Si parte da Milano, ma l’ambizione è raggiungere tutte quelle città, da nord a sud, dove non ci sono strutture idonee per produzioni di pregio. «Partiremo il 13 dicembre con Cats interpretato da Malika Ayane, poi seguiranno Il Marchese del Grillo con Max Giusti, una nuova produzione con Luca Ward nei panni di una preside in Matilda. E per finire Billy Elliot ad aprile», sottolinea Piparo, che intende far viaggiare per lo Stivale la struttura a tendone, con 1500 posti come l’originale di via Sistina. «Non vogliamo in alcun modo sostituirci ai teatri già esistenti, ma integrare l’offerta, perché a Milano i cartelloni erano già troppo pieni per ospitare tutti nostri titoli.

. A Piparo fa eco Max Giusti, reduce dal grande successo con la sua rivisitazione del Marchese del Grillo: «Milano non aspetta altro fidatevi. L’idea di Piparo è eccezionale, perché il bello ci manca e ci fa stare bene. La magia di questo genere di teatro fa stare bene tutti, credo che fosse arrivato il momento di farlo», ha spiegato l’attore romano, presente alla presentazione con Serena Autieri, Luca Ward, Rossella Brescia, Giulio Scarpati e Malika Ayane.

