Teatro alla Scala: conversazioni con il Sovrintendente Dominique Mayer via tv, rete e social

Il Teatro alla Scala resta in contatto con il suo pubblico attraverso la televisione, la rete e i social. Dal 6 aprile Rai5 ha varato uno speciale palinsesto dedicato agli spettacoli scaligeri, mentre RaiPlay già dal 23 marzo metteva a disposizione on demand un titolo al giorno.

A partire da venerdì 17 aprile sarà lo stesso Sovrintendente scaligero Dominique Meyer a intessere un dialogo con alcuni dei principali artisti legati alla Scala nel corso di una serie di “Conversazioni sul Teatro” che si svolgeranno ogni martedì e venerdì alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Teatro alla Scala. I titoli resi disponibili dalla Rai in questi giorni saranno lo spunto per scambiare idee, ricordi e aspettative sulla musica e sul teatro.



Il primo incontro, appunto venerdì 17 alle ore 18, sarà con il tenore Francesco Meli, ospite regolare al Piermarini dove è stato interprete di ben tre inaugurazioni di Stagione. Nei prossimi giorni il pubblico di Rai5 potrà vedere e ascoltare Meli in Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi (lunedì 20 ore 10:00, spettacolo inaugurale della Stagione 2015/2016) e Tosca di Giacomo Puccini (venerdì 24 ore 10:00, spettacolo inaugurale della Stagione 2015/2016).



Martedì 21, sempre alle ore 18, Dominique Meyer incontra invece il Direttore Musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chaillyin una settimana particolarmente densa di proposte televisive delle opere da lui dirette. Rai5 propone infatti tre inaugurazioni di Stagione: Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi lunedì 20 alle 10:00, Andrea Chénier mercoledì 22 alle 21:15 e Tosca venerdì 24 alle o10:00. Su RaiPlay sono visibili invece La gazza ladra, Manon Lescaut, Attila, La fanciulla del West, Giovanna d’Arco, Madama Butterfly, Turandot, Don Pasquale e Andrea Chénier.



Venerdì 24 alle 18 il Sovrintendente parlerà con Davide Livermore, il regista che ha firmato le ultime due inaugurazioni scaligere: Attila (disponibile su RaiPlay) e Tosca (trasmessa da Rai5 lo stesso venerdì 17 alle 10). Dopo il clamoroso successo del debutto scaligero nel 2017 con Tamerlano di Händel, Livermore è tornato al Piermarini anche con Don Pasquale nell’aprile 2018 (disponibile su RaiPlay). Livermore, già direttore generale e artistico del Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia, è oggi alla guida del Teatro Nazionale di Genova. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA