La Grande Magia di Eduardo De Filippo al teatro Le Salette

Va in scena al teatro Le Salette di vicolo del Campanile 14 (Borgo Pio) la commedia La Grande Magia in tre atti, scritta e interpretata da Eduardo De Filippo nel 1948. La tematica, peraltro assai attuale, è quella delle illusioni alle quali siamo più propensi a credere piuttosto che guardare in faccia una realtà spiacevole.



Così il marito noioso, irritante e geloso Calogero Di Spelta preferisce dar retta al prestigiatore da quattro soldi Otto Marvuglia e credere che la moglie sia stata chiusa da questi in una scatola piuttosto che accettare la dura realtà della fuga di lei con l’amante.



Il regista Giuseppe Schirillo mette in scena con la Compagnia ‘Insoliti Ignoti’ un allestimento fedele al testo ma anche snellito per rendere al meglio la complessità della struttura (ben 15 personaggi!) e delle tematiche esplicitamente pirandelliane. Del resto il teatro è una grande magia: fa vivere sulla scena la finzione che, come i trucchi degli illusionisti, si confonde facilmente con la realtà.



Da mercoledì 3 alle ore 21,00 a domenica 7 alle ore 17,00.

